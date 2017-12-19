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Kadıköy'de 'Fatih Terim' sesleri

KADIKÖY'DE 'FATİH TERİM' SESLERİ

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Kadıköy'de 'fatih Terim' Sesleri(5/10)1

Ligdeki yükselişi devam eden ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritip 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar galibiyetin coşkusunu yaşadı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına göndermede yapan Fenerbahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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