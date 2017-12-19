KADIKÖY'DE 'FATİH TERİM' SESLERİ
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.
Ligdeki yükselişi devam eden ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritip 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
"İMPARATOR FATİH TERİM"
Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar galibiyetin coşkusunu yaşadı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına göndermede yapan Fenerbahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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