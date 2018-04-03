KADIKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR! REZİDANS İNŞAATINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 20 katlı rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı.
20 KATLI BİNANIN ÜST KATLARINDA YANGIN ÇIKTI
Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi.
YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına müdahale için itfaye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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