Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı.

20 KATLI BİNANIN ÜST KATLARINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına müdahale için itfaye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: haberinburada