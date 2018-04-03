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Kadıköy'de Korku Dolu Anlar! Rezidans İnşaatından Dumanlar Yükseldi
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Kadıköy'de korku dolu anlar! Rezidans inşaatından dumanlar yükseldi

KADIKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR! REZİDANS İNŞAATINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 20 katlı rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Kadıköy'de Korku Dolu Anlar! Rezidans İnşaatından Dumanlar Yükseldi(8/10)4

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı.

20 KATLI BİNANIN ÜST KATLARINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına müdahale için itfaye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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