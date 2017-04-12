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kadıköy'de vahşet! hırsızlar döverek öldürdü

KADIKÖY'DE VAHŞET! HIRSIZLAR DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Kadıköy'de hırsızlık amacıyla geldiklerini fark edip müdahale etmek isteyen bir apartmanın güvenlik görevlisi, şüphelendiği kişiler tarafından korkunç şekilde dövülerek öldürüldü.

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:20
Puan Ver : Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü(7/10)9


Olayı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı kaçan bir kişinin yakalama çalışması devam ediyor. Apartman görevlisinin öldüresiye dövüldüğü o anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay geçen pazar akşamı yaşandı. Bir dükkana hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 4 kişiyi fark eden yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut hırsızlığa engel olmak istedi.



Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, hırsızlıktan vazgeçmek şöyle dursun, onlara engel olma niyetindeki Karabulut'u kovalamaya başladı.  Güvenlik görevlisi kaçarken dengesini kaybetti ve düştü. Peşinden gelen şüpheliler yere düşen Karabulut'u darp etmeye başladı.



Darbeler dakikalarca sürdü. Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, Oğuzhan T adlı şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelinin ruhsatsız silahı ile buna ait bir şarjör ve darpta kullanılan sopaya el koydu.. Olaya karıştıkları belirlenen  Cem D.  Meriç A da Maltepe'de saklandıkları yerde.



 



kaynak:milliyet








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