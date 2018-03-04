KADIKÖY'DE YİNE AYNI SES: YÖNETİM İSTİFA
Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederek Ali Koç'a destek çıktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor'a 3-2 yenilen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundular.
ALİ KOÇ'A DESTEK
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular. Uzun bir süre yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç'a ise destek oldu.
Taraftarlar, 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları ile başkan adayına desteklerini gösterdiler.
Kaynak: haberinburada
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