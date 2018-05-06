Netanyahu'dan Tehdit 'iran Saldırganlığı Savaşa Neden Olur'
İşte Ak Parti'nin Seçim Manifestosunun Sloganı!
Erdoğan'dan Dar Gelirli Vatandaşlara Güvence: Geçimleri Kolaylaşacak
Kadıköy'de Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım
Ali Koç, Kadıköy Esnafını Ziyaret Etti
Lüks Aracın Bagajından Servet Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Her Yıl 6 Mayıs'ta Kayadan Akan Sarıkız'ın Gözyaşı A Büyük İlgi!
Kayalar Hareket Ediyor, Köylüler Korku İçinde!
Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Mezarları Başında Anıldı
Başkent'te Yine Aynı Manzara! Caddeler Göle Döndü, Evleri Su Bastı
Erdoğan, Ak Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
Lübnan'da 9 Yıl Sonra İlk Seçim! Oy Verme İşlemi 07.00'de Başladı
Miting Dönüşünde Feci Kaza! Bir Aileden 2 Kişi Öldü, 6 Kişi Yaralandı
İzmirli Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Aday Adayı Oldu
Son Dakika! Tarihi Kongre Öncesi Erdoğan'dan Manifesto Çıkışı
Roma'nın Efsanesi De Rossi'den Galatasaray İtirafı
Ak Parti'den Abdullah Gül'ün Memleketinde Temayül Yoklaması!
Bu Mesaja Dikkat! Yemek Yedirip Gezdirip Dolandırıyorlar
Canan Karatay Botoks Yerine Kelle Paça Önerdi!
Manifestoyu Açıklayacak! Salonu Dolduran Partililer Erdoğan'ı Bekliyor

KADIKÖY'DE ZORLU MÜCADELE BAŞLADI! CANLI ANLATIM


Kadıköy'de zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım
Tarih : 06 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Kadıköy'de Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım(7/10)3

Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele Fırat Aydınus'un düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Furkan, Shehu, Badu, Batalla, Yusuf, Sow

FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇLARINDAN NOTLAR:

Fenerbahçe ile Bursaspor, Süper Lig'deki 98. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe önceki 97 maçta rakibine 49-14'lük üstünlük kurdu (34B).Fenerbahçe, Bursaspor ile oynadığı son 15 lig maçının sadece birinde mağlup oldu (8G 6B) ancak son dört maçın sadece birini kazanabildi (2B 1M).İki takımın ligde oynadığı son yedi maçta toplam 10 gol atıldı (maç başına 1,4 gol).Fenerbahçe, Bursaspor'u evinde ağırladığı son maçta rakibine mağlup olmuştu. Bursaspor'un lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beş galibiyetin dördü, 2006/07 sezonundan itibaren oynanan 11 maçta geldi (1B 6M).Bursaspor bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (3) ardından en az puan toplayan iki takımdan biri (14, Kayserispor ile birlikte). Bursaspor aynı zamanda ligin ikinci yarısında deplasmanda Karabükspor'un ardından (24) en fazla gol yiyen ikinci takım (16).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadıköy  De  Zorlu  Mücadele  Başladı  Canlı  Anlatım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER