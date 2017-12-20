İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkışıklığına neden olan Kadıköy Kurbağalıdere Köprüsünü yıkarak yenisini yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkışıklığına neden olan Kadıköy Kurbağalıdere Köprüsü'nü yıkarak yenisini yapacak. Yıkım işlemleri nedeniyle köprü 23 Aralık Cuma Günü saat 09.00'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

GİDİŞ-GELİŞ OLARAK YENİLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, kentsel dönüşümün devam ettiği Kadıköy Fikirtepe'de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileyecek.

Trafik akışı bir gidiş, bir geliş olarak hizmet veren Kurbağalıdere köprüsü, yıkılarak 2x2 (2 gidiş 2 geliş) olarak yeniden yapılacak.

90 GÜNDE TAMAMLANACAK

Fikirtepe'nin Salı Pazarı ve Kadıköy ile bağlantısını sağlayacak yeni köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete alınması planlanıyor. Bu süre içinde araç trafiği Yıldırım Sokak üzerinden Hızırbey Caddesi ve Uzunçayır Yolu ile sağlanacak.

Projeyle, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında oturumun başlamasıyla oluşacak trafik sirkülasyonunun daha rahat sağlanması da hedefleniyor.

Kaynak: haberinburada