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Kadıköy'e Giden Şehir Hatları Vapuru Denizde Mahsur Kaldı, Yolcular Yelek Giydi
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KADIKÖY'E GİDEN ŞEHİR HATLARI VAPURU DENİZDE MAHSUR KALDI, YOLCULAR YELEK GİYDİ


Kadıköy'e Giden Şehir Hatları Vapuru Denizde Mahsur Kaldı, Yolcular Yelek Giydi
Tarih : 27 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Kadıköy'e Giden Şehir Hatları Vapuru Denizde Mahsur Kaldı, Yolcular Yelek Giydi(8/10)4

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış, hayatı resmen felç etti. Metrolar ve metrobüs seferleri yapılamazken, kötü bir haber de Şehit Hatları'ndan geldi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Kadıköy istikametinde ilerleyen Şehit Hatları'na ait bir vapur, denizin ortasında fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Vapur, dalga kıranlara çarptı. Panikleyen yolcular ise can yeleklerini giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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