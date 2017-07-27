İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış, hayatı resmen felç etti. Metrolar ve metrobüs seferleri yapılamazken, kötü bir haber de Şehit Hatları'ndan geldi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Kadıköy istikametinde ilerleyen Şehit Hatları'na ait bir vapur, denizin ortasında fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Vapur, dalga kıranlara çarptı. Panikleyen yolcular ise can yeleklerini giydi.

Kaynak: haberinburada