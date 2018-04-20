KADIKÖY'ÜN ANA GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI, TAM 1 YIL SÜRECEK!
Kadiköy'de Haydarpaşa- Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı. Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
TIBBİYE KÖPRÜSÜNE GİDEN YOL GECE SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPATILDI
Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek. Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi.
ÇALIŞMALAR 1 YIL SÜRECEK
Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar- Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.
TRAFİĞİN YÖNLENDİRİLECEĞİ YENİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Tıbbıye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek.
Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu anda Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy'e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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