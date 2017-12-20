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Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü

KADIKÖY'ÜN ÖNDE GELEN MAHALLELERİNDE KONUT FİYATLARI DÜŞTÜ

Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlandığı, İstanbul Anadolu Yakası'nın önde gelen yerleşim merkezlerinden Caddebostan ve Suadiye'de satılık konut fiyatları son 2 yılda yüzde 25 azaldı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü(10/10)6

Kentsel dönüşüm projelerinin büyük ölçüde tamamlandığı, İstanbul Anadolu Yakası'nın önde gelen yerleşim merkezlerinden Caddebostan ve Suadiye'de satılık konut fiyatları son iki yılda yüzde 25'e varan oranlarda gerileme kaydederken, konutların kira fiyatları ise yüzde 22 düştü.

KİRALIK KONUT FİYATLARI DA YÜZDE 22 AZALDI

Sahibinden.com Emlak Endeksi 2017 Kasım ayı verilerine göre, iki yıl öncesine oranla Suadiye'de satılık konut fiyatları yüzde 25 düşerek ortalama 1 milyon 316 bin 480 TL'ye geriledi.

Kiralık konut fiyatları ise yüzde 22 azaldı ve ortalama 3 bin 416 TL oldu. Caddebostan'da ise 2 yıl içinde satılık konutların fiyatı yüzde 18,6 düştü ve ortalama 1 milyon 870 bin 784 TL'den alıcı buldu. Caddebostan'da kiralık konut fiyatları da yüzde 14,4 azalarak, ortalama 4 bin 301 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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