KADIKÖY'ÜN ÖNDE GELEN MAHALLELERİNDE KONUT FİYATLARI DÜŞTÜ
Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlandığı, İstanbul Anadolu Yakası'nın önde gelen yerleşim merkezlerinden Caddebostan ve Suadiye'de satılık konut fiyatları son 2 yılda yüzde 25 azaldı.
Kentsel dönüşüm projelerinin büyük ölçüde tamamlandığı, İstanbul Anadolu Yakası'nın önde gelen yerleşim merkezlerinden Caddebostan ve Suadiye'de satılık konut fiyatları son iki yılda yüzde 25'e varan oranlarda gerileme kaydederken, konutların kira fiyatları ise yüzde 22 düştü.
KİRALIK KONUT FİYATLARI DA YÜZDE 22 AZALDI
Sahibinden.com Emlak Endeksi 2017 Kasım ayı verilerine göre, iki yıl öncesine oranla Suadiye'de satılık konut fiyatları yüzde 25 düşerek ortalama 1 milyon 316 bin 480 TL'ye geriledi.
Kiralık konut fiyatları ise yüzde 22 azaldı ve ortalama 3 bin 416 TL oldu. Caddebostan'da ise 2 yıl içinde satılık konutların fiyatı yüzde 18,6 düştü ve ortalama 1 milyon 870 bin 784 TL'den alıcı buldu. Caddebostan'da kiralık konut fiyatları da yüzde 14,4 azalarak, ortalama 4 bin 301 TL oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal: Aday Olmayacağım
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar