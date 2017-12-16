KADIN HAKEMDEN GURBETÇİ FUTBOLCU KEREM DEMİRBAY’A OFSAYT DERSİ
Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay, Stuttgart maçında ofsayttaki arkadaşına pas verdikten sonra itirazda bulununca maçın kadın orta hakemi Kerem'e ofsayt kuralını anlatmak zorunda kaldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay, ülkede alay konusu oldu. Bundesliga'da görev yapan kadın hakem Bibiana Steinhaus için iki sene önce 'Erkek futbolunda kadınların işi yok' diyen Kerem Demirbay, Stuttgart maçında Steinhaus'tan ofsayt dersi aldı.
Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın sahasında oynadığı Stuttgart maçında, ofsayttaki arkadaşına pas veren ve ardından atılan golün geçersiz sayılmasına itiraz eden Kerem Demirbay için Alman basını, "Milli takım oyuncusu ofsayt kuralını bilmiyor" yorumlarında bulundu.
BOŞ KALEYE VURMAK YERİNE, OFSAYTTAKİ ARKADAŞINA PAS VERDİ
Öte yandan maçın hakemi Bibiana Steinhaus ile Kerem arasında geçmişe dayanan bir olay ise, pozisyonu daha da ilginç bir hale getirdi. Hoffenheim-Stuttgart maçının uzatma dakikalarında Stuttgart bir korner kazandı. 1-0 geride olan takımına beraberlik kazandırmak isteyen Stuttgart kalecisi Zieler de gol için rakip ceza alanına gitti.Ancak pozisyonda top Hoffenheim orta sahası Kerem Demirbay'da kaldı. Kerem de hızlı bir şekilde topla rakip yarı alana geçti. Ancak Kerem, boş kaleye vurmak yerine o sırada kural gereği ofsaytta olan Kramaric'e pas verdi. Kramaric, Suttgart'tan sadece Ascacibar'ın kendi kalesine yakın olmasından dolayı ofsayt pozisyonundaydı.
KADIN HAKEM KEREM'E KURALI ANLATTI
Yardımcısının uyarısı ile maçın kadın orta hakemi Steinhaus hiç tereddüt etmeden ofsayt kararını verdi. Kerem ise Stuttgart'lı Ascacibar'ı göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakem Steinhaus ise Kerem'e "Bir futbolcu pasın verildiği anda kale ile arasında en az iki rakip futbolcu bulunmazsa ofsayttır." kuralını anlattı ve kararını açıkladı.
"ERKEK FUTBOLUNDA KADINLARIN İŞİ YOK"
Kerem Demirbay iki sene önce Almanya 2. Lig ekibi Düsseldorf'un formasını giyerken kadın hakem Bibiana Steinhaus'a yönelik olarak, "Erkek futbolunda kadınların işi yok" sözlerini sarf ettiği için 5 maç ceza almıştı.
Kaynak: haberinburada
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