

ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden 50 Cent, sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.







Habertürk'te yer alan habere göre; ABD'nin Baltimore şehrinde sahne alan dünyaca ünlü rap'çi, bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.







Olayın ardından hayranından özür dileyen ve sahneye gelmesini rica eden rap'çi, konserine yumrukladığı hayranının dansları eşliğinde devam etti.







50 Cent, 2004 yılında da kendisine su şişesi fırlattığı gerekçesiyle bir hayranına saldırmıştı.







kaynak:milliyet