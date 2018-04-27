Chivas'ın Kuzey ve Orta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasında canlı yayın yapan bir kadın muhabir, taraftarların tacizine maruz kaldı. Çılgına dönen muhabir, kendisini taciz eden taraftara dönerek mikrofonuyla vurdu. O anlar canlı yayın kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada