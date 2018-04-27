KADIN MUHABİRE CANLI YAYINDA TACİZ!
Club Deportivo Guadalajara'nın CONCACAF şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası canlı yayın yapan kadın muhabir, taraftarların tacizine uğradı.
Chivas'ın Kuzey ve Orta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasında canlı yayın yapan bir kadın muhabir, taraftarların tacizine maruz kaldı. Çılgına dönen muhabir, kendisini taciz eden taraftara dönerek mikrofonuyla vurdu. O anlar canlı yayın kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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