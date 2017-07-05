KADIN ÖĞRETMEN PARKTA ÖĞRENCİSİYLE BASILDI
ABD'de 24 yaşındaki bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle parkta uygunsuz durumda yakalandı. Görevinden alınan Loryn Barclay cinsel temas suçundan yargılanacak.
ABD'nin Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmenlerinden Loryn Barclay bir erkek öğrencisiyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.
POLİS TARAFINDAN BASILDI
Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.
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