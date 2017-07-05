

ABD'nin Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmenlerinden Loryn Barclay bir erkek öğrencisiyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.







POLİS TARAFINDAN BASILDI







Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.