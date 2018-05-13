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Kadın Pazarcı Milletvekili Adayı Oldu

KADIN PAZARCI MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pazarcılık yapan 42 yaşındaki Safiye Orhan Baltacıoğlu, 13 bin 916 lira yatırarak Zonguldak'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Kadın Pazarcı Milletvekili Adayı Oldu(10/10)6

Kadın pazarcı bağımsız milletvekili adayı oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pazarcılık yapan 42 yaşındaki Safiye Orhan Baltacıoğlu, 13 bin 916 lira yatırarak Zonguldak'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

"SORUNLARI GİDERECEĞİM"

Ereğli'de uzun yıllardır pazarcılık yapan Safiye Orhan Baltacıoğlu, milletvekilliği harcı olan 13 bin 916 lirayı yatırarak Zonguldak bağımsız milletvekili adayı oldu. Uzun yıllardır halka hizmet ettiğini ve aldığı bu kararla da her kesimden destek gördüğünü belirten Baltacıoğlu, "Öncelikle esnafım. Zonguldak ve Ereğli'nin büyük sorunları olduğu için ve bu sorunları giderebilmek amacıyla bağımsız aday olmaya karar verdim" dedi.

Baltacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün milletvekilleri sokağa inmez, dolmuşa binmez, pazara inmez. Zonguldak'ın, Ereğli'nin mağduriyetini bildiğim için bağımsız aday oldum. Hem gençler hem de kadınlar adına ön ayak olmak istedim. Halkın insanıyız. Mağduriyet var. Bu sebepten yola çıktım. Allah'ın izni ile başarılı olacağız. Türkiye genelinde ve ilimizdeki en büyük sorun işsizlik. İşsizliği gidermek ve yanlış projeleri, yanlış yatırımların düzeltilmesini sağlamak, faydalı olmak için aday oldum dedi. Evli 2 çocuk annesi Baltacıoğlu, milletvekili adayı olmak için 13 bin 916 lira verdiğini ifade ederek, Vatanım ve milletim için feda olsun. Allah doğru olanın yanındadır. Bizler dürüst bir şekilde bu işe soyunduk. Hayırlısı olsun diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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