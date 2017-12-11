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Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu
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KADIN YOLCU UÇAKTA UYUYAKALDI, GÖZÜNÜ AÇINCA ELİNİ YANINDAKİ ADAMIN CİNSEL ORGANINDA BULDU


Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu
Tarih : 11 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu(9/10)5

Gol Airlines'a ait bir uçakta yaşanan olayda, kadın yolcu uyandığında elini, yanında oturan adamın cinsel organının üzerinde buldu. 32 yaşındaki iş kadını gözlerini açtığında gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyledi.

"ELLERİMİ GÖTÜRÜRKEN UYANDIM"

51 yaşındaki adamın, yanında oturan kadın uykuya dalınca onu taciz etmeye başladığı öğrenildi. Kadın, "Uçak kalkar kalkmaz uyuyakaldım, yarım saat sonra yanımdaki adam ellerimi alıp kendi cinsel organının üzerine koymaya çalışırken uyandım" açıklamasında bulundu.

ÜZERİNDE KALINTILAR VARDI

Kadın, uyandığında bacaklarında sperm kalıntıları olduğunu ve ayrıca adamın ellerinin de aynı şekilde kirlenmiş olduğunu söyledi. Tacizci adam, uçağın üç buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Brezilya'ya inmesinden sonra tutuklandı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Yolcular ise kadının uyandıktan sonra panik içinde bağırdığını ve adama saldırmaya çalıştığını gördüklerini söylediler. Uçuş ekibi yolculuk bitimine kadar adamı uçağın en arkasındaki bir koltuğu oturttu ve iniş sonrası polise teslim etti.

İDDİALARI REDDETTİ, "YANLIŞLIKLA TÜKÜRDÜM" DEDİ

Adam ise polise verdiği ifadede, "Öksürürken yanlışlıkla onun üzerine tükürdüm ve kadın sinirlenip bana saldırdı" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLECEK

Gol Airlines firması ise olayı şiddetle kınadıklarını ve söz konusu adamı şirketin tüm uçuşlarından ömür boyu men etmenin yollarını araştırdıklarını söyledi. Sanığın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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