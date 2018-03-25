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KADIN YOLCUYU DÖVÜP YOL ORTASINA BIRAKAN UBER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI


Kadın yolcuyu dövüp yol ortasına bırakan UBER şoförü gözaltına alındı
Tarih : 25 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Kadın Yolcuyu Dövüp Yol Ortasına Bırakan Uber Şoförü Gözaltına Alındı(10/10)6

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden kadın, sürücü tarafından darp edilip yol ortasında bırakılmıştı. Polislerin araştırması sonrası sürücü gözaltına alındı.

UBER ŞOFÖRÜ, KADINI DARP EDİP YOLDA BIRAKTI

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci, sürücü tarafından darp edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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