KADIN YOLCUYU DÖVÜP YOL ORTASINA BIRAKAN UBER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden kadın, sürücü tarafından darp edilip yol ortasında bırakılmıştı. Polislerin araştırması sonrası sürücü gözaltına alındı.
UBER ŞOFÖRÜ, KADINI DARP EDİP YOLDA BIRAKTI
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci, sürücü tarafından darp edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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