KADINI ADIM ADIM TAKİP EDİP ÇANTASINI ÇALDI! KAPKAÇ ANI KAMERADA
Denizli Pamukkale'de minibüsten inen kadını adım adım takip ederek çantasını gasp eden kapkaççı, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kapkaç yapan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülenirken, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
MİNİBÜSTEN İNEN KADININ ÇANTASINI KAPIP KAÇTI
Akhan Mahallesi'nde 20 yaşındaki A.O.Ç'nin bir kadının kolundaki çantasını kapıp kaçma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. A.O.Ç. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı, minibüsten inen, kolunda çantası bulunan Suriyeli bir kadını takip etmeye başladı. Zanlı A.O.Ç., Suriyeli kadın ve ailesi karayolunun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, kolundaki çantayı kapıp, kaçmaya başladı.
KADIN ŞOKA GİRDİ
Çantası çalınan Suriyeli kadın şoka girerken, yanındakiler de zanlının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlı A.O.Ç. ile birlikte yanındaki arkadaşını olay yerine yakınlarında yakalayıp gözaltına aldı. A.O.Ç. ve yanındaki arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.O.Ç. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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