'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

Kadınlar Günü'nde Arkadaşına Böbreğini Veren Kadından Duygulandıran Sözler: Kahraman Değilim

KADINLAR GÜNÜ'NDE ARKADAŞINA BÖBREĞİNİ VEREN KADINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER: KAHRAMAN DEĞİLİM

İzmir'de kız çocuğu annesi, diyalize mahkum eski iş arkadaşı kadına böbreğini verdi. Arkadaşını hayata döndüren kadının sözleri duygulandırdı: Kahraman değilim, yapabildiğimi yaptım.

Tarih : 08 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Kadınlar Günü'nde Arkadaşına Böbreğini Veren Kadından Duygulandıran Sözler: Kahraman Değilim(8/10)4

İZMİR'de, bir çocuk annesi Derya Özdemir (31) diyalize mahkum eski iş arkadaşı Filiz Doğan Bilgin'e (35) bir böbreğini verdi. Bilgin, "İnsanlar birbirinin sırtını sıvazlamazken, arkadaşım bana hayat verdi, bu inanılmaz" derken, Özdemir de "Onun ihtiyacı bende olan bir şeydi. Ben de onu veriyorum. Bu büyütülecek bir şey değil" diye konuştu.

KADIN DAYANIŞMASINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Her yıl mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı tarihe denk gelirken, bu iki özel günün arifesinde yaşanan bir böbrek nakli, dostluk ve fedakarlığın yanı sıra 'kadın dayanışmasını' bir kez daha ortaya koydu.

ESKİ İŞ ARKADAŞINA BÖBREĞİNİ VERDİ

Böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıl önce hemodiyaliz tedavisine başlanan Filiz Doğan Bilgin ile kendisini makineli yaşamdan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturacak eski çalışma arkadaşı Derya Özdemir, nakil için İzmir Kent Hastanesi'nde bir araya geldi. Bilgin ve Özdemir, ameliyat masasına yatmalarına saatler kala Dünya Kadınlar Günü'ne anlam kazandıracak hikayelerini anlattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde doğup büyüyen Filiz Doğan Bilgin, kısaca VUR denilen 'vezikoüreteral reflü' hastalığının doğumsal olduğunu, ancak 24 yaşına geldiğinde yüksek tansiyon nedeniyle hastanelik olduğunda böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını, ilaç tedavileriyle bir yere kadar gelindiğini, daha sonra doktorların 'Ya diyaliz, ya nakil' dediklerini anlattı.

"DERYA BENİ HAYATA BAĞLAYACAK"

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemden kimse donör olmaya uygun değildi. Vericim yoktu ve diyalize mahkum yaşamaya başladım. 3 yıldır makineyle yaşıyorum. Öyle de devam edecekti ki; Derya yeniden hayatıma girdi. Derya ile arkadaşlığımız 10 yılı geçti. O Urlalı idi. Evlenip Çeşme'ye geldiğinde aynı süpermarkette çalıştık, can ciğer dost olduk. Sonrasında başka bir işe yine beraber geçtik. Ben Mümin ile evlenip Bursa'ya gittim. O ailevi nedenlerle Urla'ya döndü. Her görüşmemizde, telefon konuşmamızda, hep bıraktığımız yerdeydik. Zaman ve mekan ayrılıkları, dostluğumuzu hiç etkilemedi. Diyaliz tedavisi yüzünden ailemin yanına Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldik. Yani üç yıl önce diyalizle birlikte hayatım değişti, bambaşka bir insan oldum. O yıl kimselerle görüşmez oldum. 2 yıl kadar önce Derya beni arayıp neden görüşemediğimizi sordu. Görüşmememizin hesabını sordu, adeta. Ondan hastalığımı saklamıştım. Sonunda tek başıma seyahat edemediğimi, böbrek hastası olduğumu söyledim. Benim hayata döndürmek için elinden geleni yaptı. Bana, 'Sen sadece bedenini değil, ruhunu da öldürmüşsün' diyordu. Son 6 ayda böbrek nakli olmam için ısrarları arttı. Uygun olursa böbreğini vereceğini söyledi, internetten nakil olmuş hastaları, doktor görüşlerini izletti. ve bu noktaya geldik. İnsanlar birbirlerinin sırtını sıvazlamazken arkadaşım bana böbreğini veriyor, bu inanılmaz. O vermek için ısrar ettikçe, ben ısrarla reddettim, 'Çocuğun var' dedim. Ama bana her fırsatta mantıklı yanıtlar verdi. Kadınlar anaç, kadınlar fedakar. Derya gibi. Çok ama çok teşekkür ediyorum, o benim kahramanım. Diyaliz hastaları hayattan kopuk yaşıyor, Derya beni hayata bağlayacak."

"KAHRAMAN DEĞİLİM"

8 yaşında Eyza adlı bir kız çocuğu annesi olan Derya Özdemir ise yaptığının 'kahramanlık' olmadığını söyledi. 'Kahramanlık' denilerek konunun büyütülmemesini, çıtanın yükseltilmemesini isteyen Özdemir, "Öncelikle Filiz benim çok iyi ve eski arkadaşım. Bana ihtiyacı vardı. Para ihtiyacı olsaydı, varsa verirdim. Manen de öyle. Ama onun ihtiyacı bende olan bir şeydi. Ben de onu veriyorum. Bu büyütülecek bir şey değil. Hele korkulacak bir şey, hiç değil. Araştırdım, soruşturdum ve gönüllü oldum. Ben yapabildiğimi yaptım ve mutluyum" dedi.

"KADINLAR DAHA FEDAKAR"

Öte yandan Filiz Doğan Bilgin ve Derya Özdemir, İzmir Kent Hastanesi'nde Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı. Nakil öncesinde konuşan Doç. Dr. Ok, "Bu yıl iki önemli gün, aynı tarihe denk geldi. Türkiye'de pek çok kadın böbrek hastası ve kadın verici var. Anneler, kız kardeşler, arkadaş olarak. Verici oranları da fedakarlık da kadınlarda yüksek. Hastamız ve gönüllü vericisi iki iyi arkadaş. Biz de bu önemli iki günde bu önemli örneği paylaşmak istedik" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadınlar  Günü  Nde  Arkadaşına  Böbreğini  Veren  Kadından  Duygulandıran  Sözler  Kahraman  Değilim  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER