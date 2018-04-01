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'kadınlar Sahneden İndirildi' İddiasına Sert Çıktı: O Hanımlar Ne!
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'Kadınlar sahneden indirildi' iddiasına sert çıktı: O hanımlar ne!

'KADINLAR SAHNEDEN İNDİRİLDİ' İDDİASINA SERT ÇIKTI: O HANIMLAR NE!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro gösterisinde kadınlar sahneden indirildi" iddialarına "16 hanım vardı. O hanımlar ne?" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : 'kadınlar Sahneden İndirildi' İddiasına Sert Çıktı: O Hanımlar Ne!(5/10)1

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı.

İDDİALARI SERT SÖZLERLE YALANLADI

18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneden indirildiği iddialarına sert sözlerle karşı çıktı.

"16 TANE HANIM VAR"

Kahraman konuyla ilgili şunları söyledi:

Yapılacak şey ne? Sadece ve sadece Çanakkale türküsünün söylenmesi. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplam 13 erkek var. 29 kişi salondalar. 9 tane askerimiz orada. Muhteşem bir program. Herkesin memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin manasını bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz?' Ne yaptı? 'Kadınları koymadı'. Nasıl koymaz!? O hanımlar ne ?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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