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Kadınlar tuvaletini dikizlerken panel ile duvar arasına sıkışıp öldü

KADINLAR TUVALETİNİ DİKİZLERKEN PANEL İLE DUVAR ARASINA SIKIŞIP ÖLDÜ

Kanada'nın en büyük AVM'lerinden birinde kadınlar tuvaletini dikizleyen sapık, tuvaletin duvarı ile sensör paneli arasına sıkışarak öldü.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü(5/10)1

Kanada'nın en büyük alışveriş merkezlerinden birinin kadınlar tuvaletindeki otomatik sifon çalışmayınca yetkililer sifonu tamir etmesi için tamirci çağırdı. Duvar içinde olan otomatik sensör panelini söken tamirci içeride sıkışmış erkek cesedi buldu.

PANEL İLE DUVAR ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞÜP SIKIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı araştırmada, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen gencin, kimsenin olmadığı sırada kadınlar tuvaletindeki havalandırmadan içeri girdiği ve panel ile duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkıştığını tespit etti.

CESEDİN GÜNLERCE KALDIĞI BELİRLENDİ

Gencin cesedinin bulunduğu yerde öldüğü ve cesedinin günlerce orada kaldığı belirtildi. Adamın neden havalandırmadan girdiği bilinmezken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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