KADINLARA BOL BOL ZEYTİN; ERKEKLERE İNCİR! ÇÜNKÜ...
Soğan, vücut hücrelerine benzerlik gösterir. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.
Fasulye, böbrek görünümündedir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.
Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzer bir özellik gösterir. Ceviz yüksek oranda omega-3 yağları ile birçok vitamin ve mineral içerir.
Bunlar, beynin fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olurlar.
Patlıcan, avokado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar