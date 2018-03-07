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Kadınlarda Ortalama İlk Evlenme Yaşı 24 Oldu

KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 24 OLDU

Kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,7 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il ise Tunceli oldu.

Tarih : 07 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Kadınlarda Ortalama İlk Evlenme Yaşı 24 Oldu(10/10)6

Kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 olarak tespit edildi. Bu yaş erkeklerde ise 27,7 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli oldu.

İLK EVLENME YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL TUNCELİ

Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre; resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,7 oldu.

İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6, kadınlarda 28,2 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde 25,8 ile Niğde ve Şanlıurfa, kadınlarda 21,6 ile Ağrı illeri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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