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kadınlarda saç dökülmesine dikkat!

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT!

Kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, günümüzde kadınlarda da saç ekiminin arttığını söyledi

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : Kadınlarda Saç Dökülmesine Dikkat!(8/10)6


Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, günümüzde kadınlarda da saç ekiminin gün geçtikçe arttığını ve dökülmeye karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Zeynep Günel, "Bayanlarda saç ekimi günümüzde çok yaygınlaşmış ve oran olarak her 10 saç ekimin de 2 saç ekimi işlemi bayanlara yapılmaya başlanmıştır. Genel olarak bayanlarda erkeklere oranla çok daha fazla saç dökülme tipi mevcut olup tüm saç dökülmeleri için saç ekimi yapılabileceği gibi bazı durumlarda saç ekimine gerek olmayan ve zamanla güçlenen saç dökülme tipleri de mevcuttur. Genel olarak düzenli Prp aşılamaları bayan saç dökülmelerinin önüne geçmektedir" dedi.



"HER TÜRLÜ İLAÇ YA DA VİTAMİNDEN UZAK DURULMALI"



IHA'nın haberine göre, en basit olarak çoğu hamile kadınların ortak sorununun saç dökülmesi olduğunu ifade eden Günel, "Süt emzirme dönemi boyunca devam etmekte olup süt verme dönemi bitişi ile saçlar eski gücüne kavuşmaktadır. Yine de arka arkaya hamilelik yaşayan bayanlarda ise bu tarz saç dökülmesi kalıcı hal alır ve toparlamayabilir. Bu gibi durumlarda bayanların çocuklarını düşünecekleri için her türlü ilaç yada vitaminden çekineceklerdir ve doğru olanda budur" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kadınlarda  Saç  Dökülmesine  Dikkat    haber

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