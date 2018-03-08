Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerine tepkiler bitmek bilmiyor.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de yürüyüş kapan on binlerce kadın, kadına şiddeti, tacizi ve tecavüzü protesto etti.

Zaman zaman Hülya Avşar aleyhine sloganların da atıldığı yürüyüşte. Avşar kızı için açılan "Hülya neden böyle, Hülya derdini söyle" pankartı da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri toplamıştı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" demişti.

"KADININ ÜRETİME GİRMESİ LAZIM"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt vermişti.

Kaynak: haberinburada