KADINLARIN BOL BOL ZEYTİN YEMESİ GEREK!
Yaz ve kış aylarında sofralarınızı süsleyen bu besinlerin öyle faydaları var ki...
Soğan, vücut hücrelerine benzerlik gösterir. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.
Fasulye, böbrek görünümündedir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.
Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzer bir özellik gösterir. Ceviz yüksek oranda omega-3 yağları ile birçok vitamin ve mineral içerir.
Bunlar, beynin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yardımcı olurlar.
Patlıcan, avokado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.
Bu gıdaların dengeli tüketilmesi, hormonal dengenin sağlanmasına ve rahim kanserinin önlenmesine yardımcı olur.
Ortadan kesilmiş domates dört kompartımanlı görülür. Kalp de kırmızı ve 4 bölümden oluşur.
Domates, kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı rol oynayan lycopene içerir.
Nar çekirdekleri, kan hücrelerine benzerlik gösterir. Nar, kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır.
Her üzüm tanesi kalpte bulunan kan hücrelerini gösterir. Zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur. Salkım halinde asılan üzüm de kalp şeklinde görülür.
Üzüm, kan yapıcı olarak bilinen bir gıdadır ve kalbe iyi gelir.
Greyfurt, portakal ve diğer narenciye meyveleri, kadın göğsüne benzer ve lenf hareketine yardımcı olur.
Sap kereviz, Çin lahanası kemiklere benzer. Bu gıdalar kemikler için faydalıdır, sodyum oranları eşit ve yüzde 23'tür.
Gıdanızda yeterli sodyum yok ise vücut kemiklerden çeker ve kemikler zayıflar. Bu gıdalar iskeletinize faydalıdır.
Tatlı patatesin görünümü pankreasa benzer ve şeker hastalarının glisemik indeksini dengeler.
Brüksel lahanası ve brokoli kanser hücresine benzerlik gösterir. Brüksel lahanası lif, vitamin C, betacarotene (vitamin A) ve azotça zengindir. Bunlar, kanser riskinin önlenmesine yardımcı olurlar.
Brokoli de kansere karşı iyi geliyor.
Havuç dilimi insan gözüne benzer. Bilimsel araştırmalar havucun gözlerin kan akışını ve işlevini iyileştirdiğini göstermiştir.
İncir tohum doludur ve ağaçta ikili olarak asılarak büyür. İncir sperm sayısını ve hareketliliğini artırır ayrıca erkek kısırlığını önler.
Taneli meyveler ve narenciyeler, meme bezine benzerler. Narenciyeler, flavonoid ve limonen içerir. Bunlar meme bezlerinde lenf hücrelerinin hareketini düzenler.
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