Canan Karatay Botoks Yerine Kelle Paça Önerdi!
Manifestoyu Açıklayacak! Salonu Dolduran Partililer Erdoğan'ı Bekliyor
Yargıtay'dan Emsal Karar! Çekmeceyi Karıştıran Patron Yandı
Fransızların Kur'an-I Kerim Karşıtı Bildirisine Türkiye'den Sert Tepki
Başkan Resmen Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 15 Milyon Teklif Ettiler
Ankara'yı Felakete Sürükleyen Selin İzleri Siliniyor
Karacabey' Longoz'unda Merak Uyandıran Tablo: Her Yer Kızıla Boyandı
Kuzey Kore Amerika'ya Sert Çıktı: Kasıtlı Kışkırtıyor
Yağmur Can Alıyordu! Bariyerlere Saplanan Sürücü Araçta Sıkıştı
Ak Parti'de Büyük Gün! Vatandaşlara Tarihi Çağrı Yapılacak
Trabzonspor İç Sahada Galibiyeti Unuttu
Fatih Tekke, Denizlispor'u Spor Toto 1. Ligde Tutmayı Başardı
Hurdası Bile Servet Değerinde! 3 Ayda 60 Milyon Dolar Kasaya Girdi
Naim Süleymanoğlu'nun Kızlarından Babalık Davasına İtiraz
Polis Suçüstü Yakaladı! Evini Soyan Hırsız Amcasının Oğlu Çıktı
Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım
Polisleri Bile Şaşırttı! Yaşından Çok Suç Kaydı Var
Kamuda Devrim! Çalışma Hayatı Yeniden Yazıldı
Türkiye'den Abd'ye F-35 Tepkisi: Karşılığını Alırlar!
Araç Sahipleri Müjde! Borçlara Yapılandırma Geliyor

Kadınlığını öve öve bitiremedi: Erkeğe ummadığı şeyleri yaşatırım

KADINLIĞINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ: ERKEĞE UMMADIĞI ŞEYLERİ YAŞATIRIM

Moda ve sanat camiasının tanınan isimlerinden eski manken Tuğba Özay, Posta gazetesine verdiği röpordajda "Erkeğe ummadığı şeyleri yaşatırım" diyerek cesur açıklamalarda bulundu.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım(8/10)4

İlerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başaran isimlerin başında gelen Tuğba Özay, verdiği bir röportajda kadınlığını öve öve bitiremedi.

"ERKEĞE UMMADIĞI ŞEYLERİ YAŞATIRIM"

"Bir erkeğin seksi imajınıza aldanıp hayal kırıklığına uğrama ihtimali var mı?" sorusunun yöneltildiği Özay, "Valla bir erkek benimle asla hayal kırıklığı yaşamaz. Aksine her konuda ummadığı şeyler yaşar" dedi.

"BANA GELİNCE BİR DURUR YANİ"

Açıklamasının devamında iddialı söylemlerine devam eden Özay, "İsterse 40 yaşına gelmiş, birçok kadınla birlikte olmuş olsun. Bana gelince bir durur yani" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadınlığını  Öve  Öve  Bitiremedi  Erkeğe  Ummadığı  Şeyleri  Yaşatırım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER