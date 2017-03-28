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kadir inanır'ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis

KADİR İNANIR'IN SEVGİLİSİNE 1 YIL 3 AY HAPİS

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğu sayıda yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:20
Puan Ver : Kadir İnanır'ın Sevgilisine 1 Yıl 3 Ay Hapis(6/10)3


Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğu sayıda yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'yle dayanışmak için bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması istenen Tiyatrocu Jülide Kural'ın yargılanmasına devam edildi.



 



kaynak:haberler








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