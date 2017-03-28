Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğu sayıda yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğu sayıda yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'yle dayanışmak için bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte yayınlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması istenen Tiyatrocu Jülide Kural'ın yargılanmasına devam edildi.







kaynak:haberler