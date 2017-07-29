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Kadir İnanır'ın Tam 140 Yeğeni Varmış
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Kadir İnanır'ın Tam 140 Yeğeni Varmış

KADİR İNANIR'IN TAM 140 YEĞENİ VARMIŞ

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, verdiği röportajda 140 yeğeninin olduğunu söyledi. İnanır'ın yeğenlerinin sayısını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Kadir İnanır'ın Tam 140 Yeğeni Varmış(8/10)4

Usta oyuncu Kadir İnanır, 6 yıl aradan sonra 'Ali Ekber Cevahir' adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanırken cast çalışmalarının sürdüğünü anlattı. İnanır, röportajında tam 140 yeğeni olduğunu söyledi.

"HİÇ EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?" SORUSUNA NET CEVAP VERDİ

Doğum yapan yeğenini ziyarete geldiğini belirten usta oyuncu, "Hiç evlat edinmeyi düşündünüz mü?" sorusuna, "O konuları karıştırmayın. 140 yeğenim var, bana yeter" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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