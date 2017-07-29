Usta oyuncu Kadir İnanır, 6 yıl aradan sonra 'Ali Ekber Cevahir' adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanırken cast çalışmalarının sürdüğünü anlattı. İnanır, röportajında tam 140 yeğeni olduğunu söyledi.

"HİÇ EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?" SORUSUNA NET CEVAP VERDİ

Doğum yapan yeğenini ziyarete geldiğini belirten usta oyuncu, "Hiç evlat edinmeyi düşündünüz mü?" sorusuna, "O konuları karıştırmayın. 140 yeğenim var, bana yeter" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada