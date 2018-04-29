Seda Sayan nam-ı diğer Kadırgalı karın ağrısı şikayetiyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

"APAR TOPAR HASTANEDEYİZ"

Hastane odasında kolunda serumlarla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sayan, paylaşımına "Apar topar hastanedeyiz!" notunu ekledi.

İşte Seda Sayan'ın hastane odasından paylaştığı fotoğrafı:

APANDİST AMELİYATI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan magazin çevrelerinde ünlü sanatçının apandist ameliyatı olduğu ve önümüzdeki günlerde Show TV'de yayınlanan programına bir süre ara vereceği iddia edildi. Ancak konuyla ilgili Seda Sayan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: haberinburada