KADIRGALI, TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKATLİ BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Sevgilisi Murat Karabova'dan ayrıldıktan sonra yalnız kalan Seda Sayan, transparan kıyafet giyip sahneye çıktı. Seda cesur seçimiyle dikkatleri üzerine çekti
Cefi Faruk ile düet yapan Seda Sayan piyasalara hızlı bir giriş yaptı. Özel bir gecede sahne alan Sayan, kıyafetiyle dikkat çekti.
TRANSPARAN KIYAFET GİYDİ
Transparan kıyafet seçen Kadırgalı cesaretin sınırlarını zorladı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Seda, binlerce beğeni aldı.
İşte Seda Sayan'ın o kıyafeti:
Kaynak: haberinburada
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