KADRO DIŞI KALAN EMRE MOR SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor konuyla ilgili, "Bir profesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bu tekrar olmayacak, kadroya geri dönmek için her şeyi yapacağım." dedi.
Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Henüz Celta Vigo'da beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor, kadro dışı kalmasının ardından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirtti.
Emre Mor yaptığı açıklamada " Sevilla karşısında takım arkadaşlarıma iyi şanslar. Onlara büyük yardımcı olamayacağım için üzgünüm ancak sadece kendimi suçlayabilirim. Bir profesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bu tekrar olmayacak, kadroya geri dönmek için her şeyi yapacağım. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.
"DAVRANIŞLARI, DİĞERLERİYLE AYNI DEĞİL"
Geçtiğimiz gün Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'u neden son maçlarda kadroya almadığını açıklamıştı.
Unzue yaptığı açıklamada, "Emre'yi kadroya almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Kadroda yer alan çoğu oyuncudan mutluyum. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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