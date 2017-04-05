Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

kadroya geçen sözleşmeli personele eş durumu müjdesi!

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EŞ DURUMU MÜJDESİ!

Danıştay, sözleşmeli personel iken 2013'te memur kadrosuna atanan hemşirenin, eş durumu mazeretiyle beş yıllık süre dolmadan başka kuruma geçişine imkan tanıyan İdare Mahkemesi kararını onadı

Tarih : 05 Nisan 2017, 17:40
Puan Ver : Kadroya Geçen Sözleşmeli Personele Eş Durumu Müjdesi!(10/10)11


Sözleşmeli personelken 6495 sayılı Kanun'la memuriyet kadrosuna atanan hemşire, asker olan eşinin Çanakkale Gökçeada'da görev yapması dolayısıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanması için bağlı çalıştığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat istedi.



İDARE MAHKEMESİ KABUL ETTİ



Bu talebi reddedilen hemşire, rektörlüğünün işleminin iptali için Sivas İdare Mahkemesinde dava açtı.



İdare Mahkemesi, dava sonucunda hemşirenin lehine karar verdi.



AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI...



Mahkemenin kararında, Anayasa'nın, ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" denildiğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ise atama ve değiştirmelerde aile birliğinin korunmasının ilke olarak benimsendiğine dikkat çekildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kadroya  Geçen  Sözleşmeli  Personele    Durumu  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER