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Kadroya Geçmek İsteyen Taşeron İşçilere Sınav Şartı

KADROYA GEÇMEK İSTEYEN TAŞERON İŞÇİLERE SINAV ŞARTI

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun belirttiği prosedüre göre, kadrolu işçi olmak isteyen taşeronlar, yazılı ve mesleki beceriyle ilgili sözlü sınavlardan geçecek.

Tarih : 07 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : Kadroya Geçmek İsteyen Taşeron İşçilere Sınav Şartı(5/10)1

Taşeronların kadroya geçiş sürecinde yapılacak sınav konusunda açıklama yapan Sarıeroğlu, "Sınav, şu anda kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür. Bundan sonra taşeron uygulaması kalmayacağı için artık biz İŞKUR aracılığıyla Maliye Bakanlığı'mızın vereceği vizeyle kadrolu işçilerin alımını yapacağız ve burada da zaten halihazırdaki mevzuatımızda bir sınav kriteri var" dedi. Sarıeroğlu, "zor bir sınav mı" sorusu üzerine "Hayır, normal, şartları gayet yapılacak işle alakalı olarak basit. Göz korkmasın yani" diye konuştu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Bakan Sarıeroğlu, kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturması için de, "Yaşadığımız 15 Temmuz sonrasında KHK'yla yapılan düzenlemelerde bu zorunluluk getirildi, kamuda çalışmak için süreç içerisine giren herkes güvenlik soruşturmasından geçiyor, o rutin bir prosedür" dedi. Taşeronların mevcut maaşıyla kadroya geçeceğini anlatan Sarıeroğlu, kadroya geçme olanağını kullananların ayrıca 52 günlük bir ilave tediye ücreti olacağını da bildirdi.

SINAVDA 6 ALAN SÖZLÜYE GİRECEK

Mevzuata göre ihtiyaca karşılık olarak İŞKUR tarafından kamu işçisi olması için tespit edilen işçiler, işyerlerince tespit edilen sınav kurulunca sınava tabi tutuluyor. Yazılı sınav soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ile çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak; Atatürk ilke ve inkılapları, yurttaşlık bilgileri, Türkiye tarih ve coğrafyası, günlük hayatta önemli olan fen bilimleri, matematiksel kavram ve ifadeler, Türkçe gücü bigilerini ölçecek şekilde seçiliyor. Bu sınavda 10 üzerinden 6 alanlar sözlü sınava giriyor. Sözlü sınav ise mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılıyor. Bu sınavdan da en az 6 puan alınması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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