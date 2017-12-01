KADROYA GİREMEYEN BOYKO, YENİ TAKIMIYLA EL SIKIŞTI
Beşiktaş'ın kadro dışı isimlerinden Denys Boyko, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta kadroya giremeyen isimlerinden kaleci Denys Boyko, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaştı.
Alacağı ücret dahil her konuda Ukrayna temsilcisiyle el sıkışan 29 yaşındaki kaleci, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.
EN KÖTÜ İHTİMALLE KİRALANACAK
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş az da olsa satıştan bir bonservis bedeli beklerken, en kötü ihtimalle Ukraynalı kaleci kiralanacak.
Şenol Güneş de tecrübeli file bekçisini kesinlikle takımda düşünmüyor.
Kaynak: haberinburada
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