Beşiktaş'ta kadroya giremeyen isimlerinden kaleci Denys Boyko, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaştı.

Alacağı ücret dahil her konuda Ukrayna temsilcisiyle el sıkışan 29 yaşındaki kaleci, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.

EN KÖTÜ İHTİMALLE KİRALANACAK

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş az da olsa satıştan bir bonservis bedeli beklerken, en kötü ihtimalle Ukraynalı kaleci kiralanacak.

Şenol Güneş de tecrübeli file bekçisini kesinlikle takımda düşünmüyor.

Kaynak: haberinburada