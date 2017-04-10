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KAFA KARIŞIKLIĞINA YSK SON VERDİ!


KAFA KARIŞIKLIĞINA YSK SON VERDİ!
Tarih : 10 Nisan 2017, 17:32
Puan Ver : Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!(9/10)9


Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.



16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.



GEÇERLİ OY KULLANIMI İÇİN, SADECE TERCİH EDİLEN KISMA, 'TERCİH' MÜHRÜNÜ BASMAK GEREKİYOR



Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde 'evet', kahverengi bölümde ise 'hayır' seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine 'tercih' mührünü basmalarını istedi.








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