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Kafa Kesme Hareketi Yapan G.Saraylı Maicon'un Eşi, Spor Salonu Açıyor

KAFA KESME HAREKETİ YAPAN G.SARAYLI MAİCON'UN EŞİ, SPOR SALONU AÇIYOR

Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula Roque, dövüş sporlarına ağırlık veren spor salonu açmak için Florya ve Etiler'de dükkan arıyor.

Tarih : 05 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Kafa Kesme Hareketi Yapan G.Saraylı Maicon'un Eşi, Spor Salonu Açıyor(6/10)2

Tribündeki 'kafa kesme' hareketiyle hafızalara kazınan Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula Roque'nin, dövüş sporlarına ağırlık veren bir spor salonu açmak için kolları sıvadığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre; dövüş sporu muay thai yapan yenge, Florya veya Etiler'de spor salonu açmak için kiralık dükkân arıyor. Yakın çevresine ve emlakçılara haber veren yengenin salonunda dövüş sporlarına ağırlık vereceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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