Konyaspor'da Deprem! İki Yönetici İstifa Etti
Büyük Operasyon Kapıda! 31 Bölgeye Giriş Ve Çıkışlar 14 Gün Yasaklandı
Fetö'nün Kripto Subayına 7 Yıl 6 Ay Hapis!
Yine Fenerbahçe Maçı, Yine Rekor!
Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil
İsrail, Gazze Şeridi'ne Büyük Bir Saldırı Başlattı!
Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
İsrail'de Panik! Alarmlar Çaldı, Halk Sığınaklara Gönderildi
Sürpriz Ziyaret! Putin, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Kafasını Mikrodalga Fırına Sıkıştırdı, İtfaiye Zor Kurtardı
Ronaldo Kibirden Kendinden Geçti: Tarihin En İyisi Benim
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe Macerası Bitiyor
Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin
Abd, Bu Kez De Rusya'yı Tehdit Etti: İhlale Son Vermezsen, Askeri Önlem Alırız
Dursun Özbek: Felipe Luis Ve Arda Turan İle Görüşme Yapmadık
Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik
Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu
Görevden Alınan Battal İlgezdi İlk Kez Konuştu: Hodri Meydan, Veremeyeceğim Hesap Yok
Sevgilisi Üçlü Cinsel İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı

Kafasını mikrodalga fırına sıkıştırdı, itfaiye zor kurtardı

KAFASINI MİKRODALGA FIRINA SIKIŞTIRDI, İTFAİYE ZOR KURTARDI

YouTube kanalları için video çeken gençlerden biri kafasını mikrodalga fırına sıkıştırınca hayati tehlike yaşadı. Uzun uğraşlara rağmen arkadaşlarını kurtaramayan gençler, itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Kafasını Mikrodalga Fırına Sıkıştırdı, İtfaiye Zor Kurtardı(10/10)6

Bir Youtuber, kafasını mikrodalga fırına sıkıştırdı. 22 yaşındaki genç ve arkadaşları şaka videosu çekmek isterken, az kalsın bir faciaya sebep oluyorlardı.

90 DAKİKA UĞRAŞIP İTFAİYEYİ ARADILAR

Bir mikrodalga fırını kalıp olarak kullanmak isteyen gençler, yapıştırıcı döktükleri aleti 90 dakika boyunca arkadaşlarının başından çıkarmayı başaramayınca itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı. Gençler bir YouTube kanalı için "canavar şakası" çekiyorlardı.

"ÖLEBİLİRDİ"

Nefes almakta zorlanan genci arkadaşları, bir hava tüpü ile besledi. İtfaiyeciler de gelir gelmez fırın üzerinde delik açarak gencin nefes almasına yardımcı oldu. Mikrodalga fırını parçalamanın çok zor olduğu ve oldukça zaman aldığı belirtildi.

Tornavida ile yapıştırıcı maddedi çıkarmak için çalışırken gence zarar vermemek için çok dikkatli olmaları gerektiğini bu sebeple de çok zorlandıklarını söyleyen itfaiye yetkilisi, "Olay komik görünüyor ama bu kişi ölebilir ya da ağır ağır yaralanabilirdi" dedi. Kurtarma çalışmalarının 1 saat sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kafasını  Mikrodalga  Fırına  Sıkıştırdı  İtfaiye  Zor  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER