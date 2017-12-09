YouTube kanalları için video çeken gençlerden biri kafasını mikrodalga fırına sıkıştırınca hayati tehlike yaşadı. Uzun uğraşlara rağmen arkadaşlarını kurtaramayan gençler, itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı.

Bir Youtuber, kafasını mikrodalga fırına sıkıştırdı. 22 yaşındaki genç ve arkadaşları şaka videosu çekmek isterken, az kalsın bir faciaya sebep oluyorlardı.

90 DAKİKA UĞRAŞIP İTFAİYEYİ ARADILAR

Bir mikrodalga fırını kalıp olarak kullanmak isteyen gençler, yapıştırıcı döktükleri aleti 90 dakika boyunca arkadaşlarının başından çıkarmayı başaramayınca itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı. Gençler bir YouTube kanalı için "canavar şakası" çekiyorlardı.

"ÖLEBİLİRDİ"

Nefes almakta zorlanan genci arkadaşları, bir hava tüpü ile besledi. İtfaiyeciler de gelir gelmez fırın üzerinde delik açarak gencin nefes almasına yardımcı oldu. Mikrodalga fırını parçalamanın çok zor olduğu ve oldukça zaman aldığı belirtildi.

Tornavida ile yapıştırıcı maddedi çıkarmak için çalışırken gence zarar vermemek için çok dikkatli olmaları gerektiğini bu sebeple de çok zorlandıklarını söyleyen itfaiye yetkilisi, "Olay komik görünüyor ama bu kişi ölebilir ya da ağır ağır yaralanabilirdi" dedi. Kurtarma çalışmalarının 1 saat sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada