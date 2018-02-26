KAFE SAHİPLERİ BELEDİYENİN 'TENTE' KARARINI PROTESTO ETTİ
Konya'da kafeterya işletmecileri ve çalışanları, belediyenin yolları işgal eden tentelerin kaldırılması yönündeki kararını protesto etti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kafeterya sahipleri ve çalışanları, belediyenin kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını, yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Eylemcilere belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.
BELEDİYENİN KARARI PROTESTO EDİLDİ
Selçuk ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan, çoğunluğu kafeterya yaklaşık 15 işletme sahibi ve çalışanları, belediyenin, kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını protesto etti.
PROTESTOCULAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI
İşletmeciler ve çalışanları, işyerlerine gelen belediye ekiplerine tepki olarak yolu trafiğe ulaşıma kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen polis, eylemcilerle görüştü. İşyeri sahipleri belediye başkanının gelmesini istedi. Emniyet yetkililerinin belediye başkanıyla konuşacaklarının sözünü vermesi üzerine işletmeciler yolu açtı. Belediye tarafından işletme sahiplerine yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.
Kaynak: haberinburada
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