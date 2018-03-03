KAFKASLAR'DA GERİLİM TIRMANDI! ERMENİSTAN'IN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü.
ERMENİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını yayımladı.
Kaynak: haberinburada
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