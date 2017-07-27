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Kağıthane'de Düşen Yıldırım Depoya İsabet Etti, Alevler Göklere Yükseldi

KAĞITHANE'DE DÜŞEN YILDIRIM DEPOYA İSABET ETTİ, ALEVLER GÖKLERE YÜKSELDİ

Kağıthane'de depo olduğu belirtilen bir noktaya yıldırım isabet etti. Depoyu alevler sardı. Yangından yükselen simsiyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Kağıthane'de Düşen Yıldırım Depoya İsabet Etti, Alevler Göklere Yükseldi(8/10)4

İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtına sırasında Kağıthane'de depo olduğu belirtilen bir noktaya yıldırım isabet etti.

Ağaçlık bir alanın yanındaki yangından yükselen siyah dumanlar amatör kameralara böyle yansıdı.

DUMANLAR İSTANBUL'UN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Palet deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın yerinden göğe yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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