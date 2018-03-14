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KAHRAMAN PİLOT, YPG'LİLERİN SAKLANDIĞI EVİ BÖYLE HAVAYA UÇURDU


Kahraman pilot, YPG'lilerin saklandığı evi böyle havaya uçurdu
Tarih : 14 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Kahraman Pilot, Ypg'lilerin Saklandığı Evi Böyle Havaya Uçurdu(7/10)3

Zeytin Dalı Harakekatı kapsamında Afrin'in yakınlarındaki Kocakarin Köyü'ne önceki gün düzenlenen ve sabah başlayıp akşam sona eren şiddetli çatışmalara sahne olan operasyondan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntülerde, bir grup teröristin tespit edildiği evin TSK savaş uçakları tarafından vurulduğu anlar yer alıyor.

SİVİLLER GÜNLER ÖNCESİNDEN GİTTİ

Afrin'e yönelik kıskaç her geçen gün daraltılırken, bu merkezin etrafındaki köyler de tek tek alınıyor. Bazı köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü de böyle bir çatışmanın ardından teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden köyü boşalttığı öğrenildi.

BOMBARDIMANDAN SONRA KOMANDOLAR GİRDİ

Operasyonda yaşanan sıcak görüntüler de DHA Muhabiri İrfan Sapmaz'ın kamerasına yansırken, bir grup teröristin tespit edildiği ve TSK jetleri tarafından vurulan evin yerle bir edildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Teröristlerin bombalanmasının ardından ÖSO güçleri yeniden köye girerek başka terörist grup bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştı. Türk Komando Birlikleri de; mayın, el yapımı bomba ve bubi tuzaklarına karşı eğitimli köpeklerin de yardımı ile köyde çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra ise tüm teröristler etkisiz hale getirildi ve köy tamamen özgürleştirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3444 OLDU

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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