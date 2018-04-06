KAHRAMAN PİLOTLAR IRAK'I PKK'YA DAR ETTİ: 2 GÜNDE 59 ÖLÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine 1 ve 2 Nisan'da düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
3 AYRI HAVA HAREKATI YAPILDI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
SANSASYONEL EYLEMLER YAPACAKLARDI
Türkiye'ye sızma girişiminde oldukları öğrenilen teröristlerin sansasyonel eylemler hazırlığında oldukları belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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