KAHRAMANMARAŞ'TA ÇOCUK GELİN 18 YAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 yaşındaki T.E., imam nikahlı eşi Osman Kalender'i tabancayla öldürdü.
4 AY ÖNCE KAÇIP EVLENDİLER AMA GEÇİNEMEDİLER
Olay, akşam saatlerinde Afşin ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce dini nikahla evlenen 16 yaşındaki T.E. ile O.K. şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılma kararı aldı.
TARTIŞMALARI KANLI BİTTİ, ÇOCUK GELİN EŞİNİ VURDU
Olay günü çift, akşam saatlerinde konuşmak için tekrar bir araya geldi ancak aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre T.E. silahla O.K.'yı vurarak olay yerinden kaçtı.
18 YAŞINDAKİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ
112 ekiplerince ağır yaralı halde Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan O.K., hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş kapsamlı çalışma başlattı.
ÇOCUK GELİN TUTUKLANDI
Polis, kaçan çocuk gelin T.E.'yi Elbistan'da yakaladı. Gözaltına alınan T.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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