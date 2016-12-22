KAHREDEN TESADÜF! SURİYE'DE ŞEHİT DÜŞEN ASKERİN ANNESİNİN ADI...
Suriye El Bab'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan 10 Türk askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'de yaşayan baba evine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.
TEKİRDAĞ'A ACI HABER ULAŞTI
Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ'daki evine ateş düştü.
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
kaynak:habertürk
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