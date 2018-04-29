KAHVEHANEYİ BASIP POMPALIYLA TARAMIŞLARDI! PANİK ANLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Bahçelievler'de 4 kişinin, gece yarısı kahvehaneye girip pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladığı anlar, anbean kamera tarafından görüntülendi.
Bahçelievler'de dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı.
4 KİŞİ POMPALI TÜFEKLE 3 KİŞİYİ YARALAMIŞTI
Şirinevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 10. Sokak'ta kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların da bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 1 ağır, 3 kişi yaralandı.
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saldırı sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşların görüntülerde olay sonrasında panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.
"OYUN OYNAMAK İÇİN GELDİK, SİLAHLA BASTILAR"
Saldırı anında kahvehanede bulunan ve arkadaşı yaralanan Sinan Ayhan," Dün arkadaşlarla dışarıdan geldik bir oyun oynayalım dedik. Saat 10 civarlarıydı. Yaklaşık beş, altı el oyun oynadık. Fazla da kimse yoktu içeride. Oyun oynayan bir iki masa vardı.
"ARKADAŞIMIZ SAĞ BOŞLUĞUNDAN YARALANDI"
Önce sağ taraftan içeriye ateş edildi. Biz önce farkına varamadık. Peşinden bir iki saniye geçmeden arkadan bir kaç tane daha silah sesi çıkınca, biz kendimizi attık. Sonra peşinden baya bir tarama sesi geldi.
O sırada Yusuf arkadaşımız vurulduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde Yusuf'un sağ boşluğundan bir mermi girmişti. Direk hastaneye götürdük. 4 kişi olduğunu söylüyorlar. Araçla gelmişlerdir büyük ihtimalle" diye konuştu.Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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