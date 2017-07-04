

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Remzi Sönmez yaklaşık 2 ay önce, eşiyle kahvaltı ederken aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Remzi Sönmez'e müdahale etmeye çalışan eşi ardından ambulansı aradı.







Uzun bir süre beynine oksijen gitmeyen Remzi Sönmez'in beyninin hasar alması ise ilginç bir yöntemle önlendi. Remzi Sönmez'in beyin hasarını azaltmak için doktorlar vücut ısısını kontrollü bir şekilde düşürdü. Tedavi amaçlı yapılan ve terapötik hipotermi adı verilen vücut dondurma işleminin ardından Remzi Sönmez bir süre sonra gözlerini açtı.







Benzer durumdaki hastaların yüzde 75'inin hayatını kaybettiğini söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Candan, Remzi Sönmez'in beyin hücrelerinin daha fazla yara almasının bu sayede önlendiğini belirtti. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Remzi Sönmez, önce etrafındakileri tanımaya başladı, ardından kaslarını hareket ettirmeye ve son olarak da konuşmaya başladı. Prof. Dr. Selim Candan ilerde Remzi Sönmez'in tekrar yürümesinin de olası olduğunu belirtiyor.



















kaynak:posta