KALBİ DAYANMADI, ANNESİNDEN 6 SAAT SONRA ÖLDÜ
Müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu 58 yaşındaki Ümit Çelik, 80 yaşında vefat eden annesinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.
Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu 58 yaşındaki Ümit Çelik, 80 yaşında vefat eden annesinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Tiyatrocu Ümit Çelik bundan 15 gün önce kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Çelik'in tedavisi devam ederken, önceki gün 80 yaşındaki annesi Nezire Çelik vefat etti. Kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Nezire Çelik'in ölüm haberi yoğun bakımda tutulan Ümit Çelik'e verilmedi. Ancak Çelik, annesinden 6 saat sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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