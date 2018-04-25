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Kaldırımda yürüyen kadının kafasına çatıdan demir düştü

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADININ KAFASINA ÇATIDAN DEMİR DÜŞTÜ

Elazığ'da kaldırımda yürürken kafasına demir düşen kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Kaldırımda Yürüyen Kadının Kafasına Çatıdan Demir Düştü(9/10)5

Elazığ merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana gelen olayda 5 katlı bir binanın çatısında onarım işlemleri yapılırken, evine doğru giden Gülsime Koç'un başına kiloluk demir düştü. Koç, aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayı gören esnaflar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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