Elazığ merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana gelen olayda 5 katlı bir binanın çatısında onarım işlemleri yapılırken, evine doğru giden Gülsime Koç'un başına kiloluk demir düştü. Koç, aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayı gören esnaflar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: haberinburada