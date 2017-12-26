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Kaleciden yediği çalım sonrası futbola küstü

KALECİDEN YEDİĞİ ÇALIM SONRASI FUTBOLA KÜSTÜ

Marsilya - Domzale maçında kaleci Mandanda, topu kendisine doğru koşan rakip golcünün bacak arasından geçirince alkış topladı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Kaleciden Yediği Çalım Sonrası Futbola Küstü(9/10)5

Avrupa Liginde Fransız ekibi Marsilya'nın, Sloven ekibi Domzale ile karşılaştığı mücadele ilginç anlara sahne oldu.

Maçın 17. dakikasında Marsilya kalecisi Mandanda, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığını görerek kendisine doğru koşan rakip santrfora yaptığı hareketle dikkat çekti.

Fransız kaleci, topu rakibinin bacak arasından geçirerek alkış topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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