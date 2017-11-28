KALIN DUYURDU: YPG'YE DESTEK SÜRECEK DİYEN PENTAGON'UN AÇIKLAMASI MGK'DA DEĞERLENDİRİLECEK
İbrahim Kalın, "YPG'ye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz" diyen Pentagon açıklamasıyla ilgili konuştu. "Pentagon açıklaması MGK'da değerlendirilecek." dedi.
Kalın, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde YPG'nin de bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile işbirliğini sürdüreceğiz" açıklamasının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.
"BUNLARI MGK'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaretinin ardından, bir gazetecinin gündeme ilişkin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği konusundaki açıklamalara dair soru üzerine Kalın, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini değerlendiririz, ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." yanıtını verdi.
TRUMP, SİLAH GÖNDERMEME KONUSUNDA GARANTİ VERMİŞTİ
Trump, Obama döneminde PKK/PYD'ye verilmeye başlanan silah desteğinin aptalca olduğunu belirtmiş, bundan sonra da terör örgütüne silah sevkiyatı yapılmayacağı konusunda garanti vermişti.
PENTAGON NE DEMİŞTİ?
Pentagon'dan yapılan açıklama, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Trump gibi düşünmediğini ortaya koydu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada "İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğimizi sürdüreceğiz" denildi.
Kaynak: haberinburada
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